GRAVISSIMO INCIDENTE STRADALE NEL TARANTINO. QUATTRO MORTI (3 SONO BERSAGLIERI) E DUE FERITI GRAVI

E'di quattro morti e due feriti il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 100 Taranto-Bari, dopo lo svincolo per Mottola.

Due auto si sono scontrate all'altezza di una galleria.

Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell'Anas. Le vetture coinvolte sono una Fiat Multipla e un minivan.

Secondo una prima ricostruzione, tra le vittime ci sarebbero tre militari dell’esercito, bersaglieri in servizio nel settimo reggimento di Altamura, nel Barese, che viaggiavano sull’auto con altri due colleghi rimasti feriti e condotti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

I carabinieri stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

