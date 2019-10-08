GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA 284, SCONTRO TRA DUE AUTO

Gravissimo incidente poco prima delle ore 13 sulla SS284 in territorio di Paternò, nei pressi dallo svincolo per S.M. di Licodia e BelpassoPer cause in via d'accertamento si sono scontrate due auto:...

Gravissimo incidente poco prima delle ore 13 sulla SS284 in territorio di Paternò, nei pressi dallo svincolo per S.M. di Licodia e Belpasso

Per cause in via d'accertamento si sono scontrate due auto: una Peugeot 207 Station Wagon ed una Fiat Uno guidata da una donna 50enne di Biancavilla.

L’impatto è stato semifrontale e violento

Sul posto due ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Paternò ed i Carabinieri di Licodia e Paternò

Vista la gravità del ferito si e reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che è atterrato nei pressi dello svincolo, è trasferita d’urgenza al Cannizzaro di Catania per essere sottoposta ad ulteriore accertamenti.

Traffico bloccato sulla ss284, si registrano lunghi incolonnamenti da e per Catania.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

