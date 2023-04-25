GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA A18 CATANIA MESSINA. UN MORTO E UN FERITO

FLASHAncora sangue in autostradaUn gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 Aprile 2023 sull'A18 Catania Messina.Nel sinistro che si è verificato tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giar...

FLASH

Ancora sangue in autostrada

Un gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 25 Aprile 2023 sull'A18 Catania Messina.

Nel sinistro che si è verificato tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giardini Naxos secondo le prime informazioni ha perso la vita, una donna ,il passeggero di un mezzo a due ruote, mentre il conducente del mezzo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro di Catania per le cure del caso.

Dinamica ancora in corso d'accertamento da parte dell'Autorità intervenuti sul posto

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Sul posto è intervenuto pure l'elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro per poi ripartire in direzione dell'ospedale.

Al momento il tratto è chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi in totale sicurezza, con lunghe code in entrambi sensi di marcia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO