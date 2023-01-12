GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA CATANIA-GELA, SCONTRO TRA AUTO E CAMION, 1 MORTO E TRE FERITI
Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina, 12 Gennaio 2023 sulla Catania-Gela, nel tratto in prossimità dello svincolo per Piazza Armerina.Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle...
Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina, 12 Gennaio 2023 sulla Catania-Gela, nel tratto in prossimità dello svincolo per Piazza Armerina.
Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, a scontrarsi sono stati un camion ed una macchina: l’impatto è stato violentissimo.
Gravissimo il bilancio con una donna 40enne deceduta e 3 persone rimaste ferite, le cui condizioni sarebbero delicate.
Vista la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte nel sinistro, è stato necessario far arrivare l’elisoccorso , che è atterrato nei pressi del luogo del sinistro.
Sul posto le Autorità per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.
Tanti i disagi sul tratto di strada teatro dell’incidente.
Foto di Franco Assenza