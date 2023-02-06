GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA MESSINA PALERMO, MORTI DUE CATANESI
Due catanesi sono morti nel pomeriggio in un incidente lungo la A 20 Messina-Palermo, tra gli svincoli di Messina e Villafranca Tirrena, in direzione Palermo. Le vittime sono Piera Pelleriti, 51 anni, e Giovanni Cosentino, di 56. I due viaggiavano su una Cupra che si è schiantata contro un muro di contenimento dell’autostrada, prima di ribaltarsi.
L’incidente è avvenuto sulla corsia in direzione Palermo, al km 16.900, subito dopo la galleria Telegrafo. Si è trattato di un sinistro autonomo.
Le forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per determinare le cause dell’incidente e per condurre le operazioni di soccorso, coadiuvate dalle squadre di sorveglianza di Autostrade Siciliane.