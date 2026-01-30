Gravissimo incidente sulla Pa-Ag: scontro frontale tra un’auto e un’automedica, tre operatori del mezzo di emergenza morti

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 121 “Catanese”, nel territorio di Bolognetta, all’altezza del km 241,380, in prossimità della contrada Coda di Volpe.Per cause ancor...

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 121 “Catanese”, nel territorio di Bolognetta, all’altezza del km 241,380, in prossimità della contrada Coda di Volpe.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra un’automedica e un furgone. A seguito dell’impatto, sono decedute le tre persone che viaggiavano a bordo dell’automedica, sono due soccorritori e un paziente dializzato.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Sul tratto interessato è stato istituito un senso unico alternato, regolato da movieri, con conseguenti rallentamenti del traffico. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino delle normali condizioni di circolazione, oltre alle Forze dell’Ordine.

Anas ricorda l’importanza della sicurezza stradale e invita gli automobilisti a guidare con prudenza, evitando distrazioni e comportamenti a rischio. Per restare aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale è possibile consultare i canali informativi ufficiali Anas e il servizio clienti “Pronto Anas”.