GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA PALERMO MAZARA DEL VALLO, UN MORTO E 4 FERITI

Gravissimo incidente sull’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, a causa di un incidente, il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo di Alcamo est al km 44,900.

Sono coinvolte due auto. Lo scontro nella zona di Alcamo.

Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli che si sono scontrati frontalmente sulla rampa di svincolo. Nell’impatto una persona ha perso la vita e si segnalano altri feriti a bordo delle due autovetture, tra cui vi sono dei bambini.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e gli accertamenti della dinamica