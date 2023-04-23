GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA PALERMO-MAZARA, MOTO CONTRO AUTO: MORTI DUE PERSONE

A causa di un incidente, lungo l’Autostrada A29 ‘Palermo-Mazara del Vallo’ il traffico è rallentato con code, in direzione di Palermo, in corrispondenza del km 2,200 in località Torretta.Lo scontro tr...

A causa di un incidente, lungo l’Autostrada A29 ‘Palermo-Mazara del Vallo’ il traffico è rallentato con code, in direzione di Palermo, in corrispondenza del km 2,200 in località Torretta.

Lo scontro tra un’autovettura ed un motociclo – occorso per cause in corso di accertamento – ha provocato il decesso delle due persone che viaggiavano a bordo della moto.

Al momento non si conoscono le generalità delle vittime.

Sul posto, oltre ai Soccorsi, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e dell’evento.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta!

No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.