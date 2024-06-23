GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA "PALERMO – SCIACCA": MUOIONO UN BAMBINO DI DUE ANNI E UNA RAGAZZA DI SEDICI

Un bimbo e una ragazza di vent'anni sono morti e un'altra giovane è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto all'alba di stamane sulla Palermo - Sciacca, all'altezza di Giacalon...

Un bimbo e una ragazza di vent'anni sono morti e un'altra giovane è in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale avvenuto all'alba di stamane sulla Palermo - Sciacca, all'altezza di Giacalone.

Una donna alla guida, secondo i carabinieri, aveva un tasso alcolemico superiore alla norma.

Tutte le persone coinvolte nell'incidente erano a bordo di una Fiat Punto . Le vittime sono Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah.

Sulla vettura c'erano anche Miriam Janale, di 23 anni, e Chiara Irmana, di 21 anni. Entrambe sono state ricoverate in ospedale, una in prognosi riservata . Le ragazze avevano passato la notte a Palermo e stavano tornando verso Partinico.

L'Anas ha chiuso temporaneamente al traffico la strada, tra le uscite di Altofonte e Giacalone, per consentire alle forze dell'ordine i rilievi di rito.

La ragazza e il bimbo, che erano seduti nella zona anteriore dell'auto, nell'impatto con il guard-rail sono volati fuori dal parabrezza.

I soccorritori li hanno trovati fuori dall'abitacolo. Per Selma El Mouakit, 20 anni, e il piccolo di 16 mesi Abd Rahim Gharsallah non c'è stato nulla da fare. Il bimbo non è il figlio della ragazza morta, ma di una delle due giovani rimaste ferite.

I rilievi e le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale. Si stanno sentendo i genitori e i parenti per cercare di ricostruire quanto successo.

Sull'incidente pesa il risultato del tasso alcolemico riscontrato sulla guidatrice che potrebbe essere la causa della perdita di controllo della vettura finita contro il guard rail.