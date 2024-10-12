GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA PALERMO-SCIACCA: TRE MORTI E DUE BAMBINI IN GRAVI CONDIZIONI

Tragedia Questa Mattina Sulla Palermo-SciaccaUn tragico incidente è avvenuto oggi intorno alle 8:30 sulla statale Palermo-Sciacca, all’altezza del bivio Giacalone, al chilometro 13. Il bilancio provvi...

Tragedia Questa Mattina Sulla Palermo-Sciacca

Un tragico incidente è avvenuto oggi intorno alle 8:30 sulla statale Palermo-Sciacca, all’altezza del bivio Giacalone, al chilometro 13. Il bilancio provvisorio è drammatico: tre persone hanno perso la vita e, secondo le prime informazioni, due bambini sono in gravissime condizioni.

L'impatto ha coinvolto due auto e ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del personale del 118. Le operazioni di soccorso sono state complesse, con i feriti più gravi trasportati d’urgenza tramite elisoccorso verso strutture ospedaliere attrezzate.

A causa dell'incidente, la strada è stata chiusa per consentire il recupero dei veicoli e i rilievi del caso da parte delle autorità competenti.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ma si teme che possa essersi trattato di una collisione ad alta velocità.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.