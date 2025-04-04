GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SP 18 TRA VITTORIA E SANTA CROCE CAMERINA: COINVOLTE TRE AUTO, UN TRATTORE, UN RIMORCHIO E UN TIR. FERITI

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 18, nel tratto tra Vittoria e Santa Croce Camerina. Coinvolti nello schianto almeno tre autove...

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 18, nel tratto tra Vittoria e Santa Croce Camerina. Coinvolti nello schianto almeno tre autovetture, un trattore agricolo con rimorchio e un tir.

Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti, di cui uno in condizioni particolarmente critiche, attualmente in prognosi riservata. Sul posto sono intervenute ben cinque ambulanze per prestare i primi soccorsi, oltre a diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Vittoria.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, ma la scena che si è presentata ai soccorritori è apparsa da subito drammatica, con mezzi distrutti e lamiere sparse sulla carreggiata.

La SP 18 è stata immediatamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia e, secondo quanto riferito, resterà interdetta almeno fino alla mezzanotte. È atteso l’arrivo di un’autogrù speciale da Caltagirone per rimuovere i mezzi pesanti coinvolti.

Le immagini sul luogo dell’incidente, a dir poco impressionanti, sono state scattate da Franco Assenza.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.