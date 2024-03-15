GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS 417 CATANIA-GELA: SCONTRO CAMION MOTO, UN MORTO

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, 15 Marzo 2024 sulla strada statale 417 “Di Caltagirone”.Per cause al momento non note si è verificato un violento scontro tra una moto e un camio...

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, 15 Marzo 2024 sulla strada statale 417 “Di Caltagirone”.

Per cause al momento non note si è verificato un violento scontro tra una moto e un camion. Il conducente del motociclo è deceduto.

Sul posto i soccorsi , sul posto è intervenuto pure l'elisoccorso.

Non si conoscono al momento le generalità della vittima.

La strada è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 66.800, a Catania.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile