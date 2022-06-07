+++AGGIORNAMENTOBilancio di tre feriti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 07 Giugno 2022 sulla ss121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.I feriti, un uomo una donna...

+++AGGIORNAMENTO

Bilancio di tre feriti nell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 07 Giugno 2022 sulla ss121 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.

I feriti, un uomo una donna di Paternò ed un minore, sono stati immediatamente soccorsi dall'ambulanze che si sono recati sul posto.

Per l'uomo vista la gravità delle ferite riportate si è reso necessario il trasporto con l’elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

La minore e la donna sono stati trasferiti in ospedale a Catania per gli accertamenti e le cure del caso.

Il traffico al momento (ore 17.40) è fortemente rallentato fon lunghe code che iniziano nei pressi dello svincolo Valcorrente.

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 A PALAZZOLO, TRE FERITI. UOMO TRASPORTATO CON L'ELISOCCORSO AL CANNIZZARO

FLASH

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 7 giugno 2022 sulla superstrada 121 nei pressi della zona Palazzolo in direzione Paternò.

Secondo le primissime informazioni si tratta di un incidente autonomo, dove una Fiat Punto è andata a sbattere violentemente contro il guard rail.

Sul posto sono presenti tre ambulanze del 118 per prestare le prime cure ai feriti, un uomo ed una donna e secondo le prime info anche una bambina.

Vista la gravità del sinistro si è reso necessario l’intervento dell’ elisoccorso che è atterrato sui campi a ridosso della carreggiata.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico sono presenti tre pattuglie dei carabinieri.

Il traffico al momento è bloccato in direzione Adrano, per permettere le operazioni di soccorso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO