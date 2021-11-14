GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA. SOCCORSI SUL POSTO

AGGIORNAMENTO ORE 21

È di cinque feriti il pesante bilancio del grave incidente stradale verificatosi questa sera, poco dopo le 19 sulla superstrada 121.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte 5 autovetture, due Golf Volkswagen, una Bmw, una Fiat Panda ed una Fiat 500 che per cause in fase d'accertamento da parte dell'autorità si sono scontrate in modo violento.

L'impatto si è verificato tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo del centro commerciale in direzione Catania un paio di metri prima dal restringimento della carreggiata per i lavori che si stanno svolgendo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli, quattro ambulanze per dare i primi soccorsi ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

I cinque feriti, tra cui ci sono minori, sono stati trasportati 2 al Policlinico, 2 al Garibaldi di Catania ed uno a Paternò, al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate.

Il traffico al momento è bloccato in direzione Misterbianco, è stata istituita uscita obbligatoria nello svincolo Palazzolo per consentire le operazioni di soccorso ed i rilevi in totale sicurezza., rallentamenti si registrano in direzione opposta, a causa dei “curiosi” che tendono a rallentare all'altezza dell’incidente per guardare l’accaduto.

Gravissimo incidente pochi minuti fa sulla ss121.

Il sinistro che secondo le prime informazioni ha coinvolto 4 autovetture si è verificato tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo del centro commerciale in direzione Catania un paio di metri prima dal restringimento della carreggiata per i lavori che si stanno svolgendo.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli, almeno due ambulanze ed i Carabinieri.

Ci sarebbero feriti, al momento sconosciute le prognosi, tra i feriti ci sono pure dei minorenni.

Il traffico al momento è bloccato in direzione Misterbianco per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza., rallentamenti si registrano in direzione opposta, a causa dei “curiosi” che tendono a rallentare all’altezza dell’incidente per guardare l’accaduto.