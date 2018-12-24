95047

GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, PATERNESE IN GRAVI CONDIZIONI

AGGIORNAMENTO ORE 16Si tratta di un ragazzo di Paternò che è stato travolto da un mezzo in corsa , secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autovettura era ferma per un problema all'auto, il...

24 dicembre 2018 16:06
24 dicembre 2018 16:06
News
AGGIORNAMENTO ORE 16

Si tratta di un ragazzo di Paternò che è stato travolto da un mezzo in corsa , secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'autovettura era ferma per un problema all'auto, il ragazzo si trova ricoverato in gravi condizioni

AGGIORNAMENTO ORE 15

 

SS121 Riaperta al traffico dove aver effettuato i soccorsi

***AGGIORNAMENTO ***

STRADA SS121 CHIUSA AL TRAFFICO

Incidente grave pochi minuti fa sulla ss121, nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, ad essere coinvolti sarebbero due mezzi.

Sul posto ambulanze del 118 Carabinieri richiesto intervento dell'elisoccorso, per soccorre uno dei feriti.

Ignote ancora le cause

Si segnalano rallentamenti in direzione Catania.

