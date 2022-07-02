GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS284. UN'AUTO FINISCE SOPRA L'ALTRA , SOCCORSI SUL POSTO

Terzo incidente nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022, l'ultimo in ordine cronologico si è verificato pochi minuti fa sulla ss284.Il grave incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Paternò/...

Terzo incidente nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022, l'ultimo in ordine cronologico si è verificato pochi minuti fa sulla ss284.

Il grave incidente si è verificato nei pressi dello svincolo Paternò/Ragalna.

Per cause al momento non note si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda ed una Citroen C3

Dopo l'impatto, piuttosto violento, la Citroen è finita in bilico sull'altra auto.

Sul posto un ambulanza del 118 per dare le prime cure al malcapitati, secondo le prime informazioni sono tre le persone che sono rimasti feriti nel violento scontro., che sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni, miracolosamente non avrebbero riportato ferite gravi.

Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti in entrambe le direzione di marcia