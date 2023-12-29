GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS385 IN TERRITORIO DI LENTINI. UN MORTO ED UN FERITO

Nella mattinata odierna del 29 dicembre 2023, la Statale 385 nel territorio di Lentini è stata teatro di un grave incidente stradale.Le notizie, al momento frammentarie, indicano che per cause attualm...

Nella mattinata odierna del 29 dicembre 2023, la Statale 385 nel territorio di Lentini è stata teatro di un grave incidente stradale.

Le notizie, al momento frammentarie, indicano che per cause attualmente sotto l'analisi delle autorità, si è verificato un violento impatto coinvolgendo un'auto ed una moto.

Il bilancio provvisorio segna la perdita di una vita: il centauro, colpito duramente nell'incidente, ha purtroppo perso la vita nonostante i tempestivi interventi dei soccorsi.

Un'altra persona è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso, atterrato nei pressi del sinistro al Cannizzaro di Catania, per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento, le generalità della vittima non sono ancora note.

Sul luogo dell'incidente si sono mobilitate ambulanze, Carabinieri e la Polizia Stradale, lavorando congiuntamente per gestire la situazione.

La strada è attualmente bloccata per consentire operazioni di soccorso e indagine in totale sicurezza.

La comunità rimane in trepidante attesa di ulteriori dettagli e spera che le autorità possano fornire chiarezza sulle cause di questo tragico incidente.