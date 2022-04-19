GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO BLOCCATO

FLASHGravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 19 aprile 2022 nella tangenziale di Catania nei pressi dello svincolo Paesi etnei in direzione Messina.Nel violento scontro che ha interessat...

FLASH

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 19 aprile 2022 nella tangenziale di Catania nei pressi dello svincolo Paesi etnei in direzione Messina.

Nel violento scontro che ha interessato almeno tre veicoli, il conducente di una Fiat Panda è rimasto incastrato all'interno del veicolo.

Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuco per estrarre il conducente dal messo e mettere in sicurezza la zona, due ambulanze del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico che al momento è congestionato con lunghe code.

Al momento non non conoscono le condizioni riportati dai feriti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO