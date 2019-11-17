GRAVISSIMO INCIDENTE TRA NICOLOSI E PEDARA

Gravissimo incidente, oggi, intorno alle ore 17, sulla SP4/II strada che da Nicolosi porta a Pedara.Ad essere coinvolti una Lancia Y ed una C3 , che secondo le prime informazioni si sono scontrati fro...

Gravissimo incidente, oggi, intorno alle ore 17, sulla SP4/II strada che da Nicolosi porta a Pedara.

Ad essere coinvolti una Lancia Y ed una C3 , che secondo le prime informazioni si sono scontrati frontalmente.

I due conducenti che erano soli nelle rispettive vetture, sono rimasti feriti, ed il conducente della Lancia Y che presenta fratture ed escoriazioni varie é stato estratto dai Vigili del Fuoco del distaccamento Nord di Catania e condotto all'ospedale Cannizzaro dai Sanitari del 118.

L'altro uomo che era alla guida della C3, invece è stato trasportato al policlinico di Catania, le sue condizioni non appaiono gravi.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le autovetture considerando anche la presenza di bombole dell'impianto a metano.

Sul posto i Vigili Urbani di Pedara e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Al momento la strada è chiusa al traffico per consentire i rilievi

IN AGGIORNAMENTO.