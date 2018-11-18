‘GRAZIE A VOI E AL MONDO. DIO È GRANDE’, CARMELO ZAPPULA SORRIDENTE IN FOTO INSIEME AL FIGLIO MARCO

“Grazie a voi e al mondo. Dio è grande”. E’ la scritta che da alcune ore accompagna la foto di Marco Zappulla e del papà Carmelo comparsa sul profilo facebook del ragazzo. I due con l’indice alzato ra...

“Grazie a voi e al mondo. Dio è grande”. E’ la scritta che da alcune ore accompagna la foto di Marco Zappulla e del papà Carmelo comparsa sul profilo facebook del ragazzo. I due con l’indice alzato rassicurano i milioni di fans in tutto il mondo del noto cantante napoletano. Dopo cinque giorni le sue condizioni di salute in seguito all’intervento chirurgico sono notevolmente migliorante. I medici dell’ospedale di Castel Volturno hanno compiuto un vero ‘miracolo’ operando in tempo il cantante nativo di Siracusa ma napoletano da 40 anni. Ora comincia il periodo di riabilitazione e tra non molto Carmelo Zappulla potrà tornare a casa seguendo una rigida dieta alimentare e un regime di vita molto più rilassato. per i concerti e le tournée all’estero ci vorrà tempo.