GRECIA: BAMBINA DI 3 ANNI FINISCE A LARGO SU UNICORNO GONFIABILE: LA SALVA UN TRAGHETTO

Una bambina di tre anni è stata salvata al largo da un traghetto greco dopo esser andata alla deriva per quasi un chilometri a bordo di un gonfiabile a forma di unicorno.

Stava giocando in acqua con i genitori ad una spiaggia vicino alla città greca di Antirrio, nel golfo di Corinto, quando la piccola è sfuggita all'attenzione degli adulti e la corrente ha preso a trascinarla verso il largo. Quando si sono accorti di quello che stava succedendo, i genitori terrorizzati hanno chiamato le autorità portuali, che a loro volto hanno inoltrato l'allarme ad un traghetto, la Salaminomachos: un video del salvataggio mostra la bambina tutta tranquilla adagiata sul suo colorato gonfiabile-unicorno mentre la nave le si avvicina con grande lentezza.

Fortunatamente la bambina sta bene, per lei solo tanto spavento.

