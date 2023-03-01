GRECIA, TRENO DERAGLIA E SI SCONTRA CON UN ALTRO: ALMENO 32 MORTI E 85 FERITI. VAGONI IN FIAMME

E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia.Lo hanno annunciato i vigili del fuoco, c...

E' di almeno 32 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro avvenuto ieri sera tra un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco, in Grecia.

Lo hanno annunciato i vigili del fuoco, che stanno operando sul luogo dell'incidente.

I vigili del fuoco hanno spiegato che tre vagoni sono deragliati presso la cittadina di Larissa, nel centro del Paese, dopo lo scontro tra il treno merci e un convoglio che trasportava 350 passeggeri.

Uno dei vagoni ha preso fuoco e diverse persone sarebbero rimaste intrappolate, secondo il canale tv Ert.

Il governatore regionale Kostas Agorastos ha affermato che "più di 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco.

Purtroppo - ha aggiunto - il numero di feriti e morti è probabile che sia alto".

Secondo i media greci, si tratta del "peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto".

Sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze, affermano i soccorritori. Impiegate anche gru e altri mezzi meccanici per cercare di sgomberare i detriti e sollevare i vagoni ribaltati. "Non ho mai visto niente di simile in tutta la mia vita.

È tragico. Cinque ore dopo, troviamo ancora cadaveri", ha detto un soccorritore al lavoro sul luogo dell'incidente.