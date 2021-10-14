GREEN PASS, ALLARME DELLA POLIZIA: «POSSIBILI SCONTRI TRA ESTREMISTI COL PRETESTO DELLA PROTESTA

Nelle prossime ore potrebbero verificarsi iniziative contro il green pass davanti a «ingressi aziendali» e «presso aeroporti, porti, punti di snodo stradale, autostradale e ferroviari, finalizzati a creare disagi con possibile intralcio alla regolarità dei servizi e delle attività produttive».

Questo si legge nella circolare a prefetti e questori dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Alle autorità sul territorio si chiede per domani e «per i giorni a venire» la «massima intensificazione» dell’azione di controllo del territorio e di «osservazione» nei confronti di soggetti o gruppi «ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico».

Inoltre, «non si può escludere» che domani sia «il pretesto» per un «ulteriore inasprimento dei toni» della protesta, con «azioni» verso «obiettivi esposti a rischio» e con «possibili episodi di contrapposizione tra gruppi aderenti a opposti estremismi».

A prefetti e questori il capo della Polizia Lamberto Giannini chiede, «in un quadro di necessario rigore» di mettere in campo dispositivi per garantire tutte le manifestazioni «nel rispetto delle norme e delle prescrizioni, così da scongiurare turbative e assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico».