GREEN PASS: DA OGGI SCATTA L'OBBLIGO PER ACCEDERE AD ALCUNI SERVIZI

Dalla mezzanotte di oggi venerdì 6 agosto è in vigore il decreto Green pass che vincola l'accesso a eventi e luoghi pubblici solo a coloro che sono immuni al Covid-19.

Sarà infatti necessario presentare la certificazione in formato digitale o cortacea emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute che contiene un QR Code che attesta l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dopo l'infezione da coronavirus, o un tampone negativo. Il Green pass nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di Covid.

Dove serve il green pass dal 6 agosto

Il green pass era già richiesto in Italia per partecipare alle feste di matrimonio per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture e spostarsi in entrata e in uscita dalle regioni classificate in "zona rossa" o "zona arancione".

Da oggi 6 agosto 2021 servirà, inoltre, per accedere ai seguenti servizi e attività:

servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; (non serve per consumare il caffè al bancone del bar)

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Il green pass non è richiesto ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e a coloro che sono autorizzati a presentare l'esenzione vaccinale: finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. (Qui tutti i dettagli)

COME SCARICARLO

Con la Tessera Sanitaria questo sito dove occorrono:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tua tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

Con un documento di identità:

il tipo e numero di documento che hai fornito in sede di esecuzione del tampone o di emissione del certificato di guarigione

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

Per i non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale:

il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema TS per accedere alla vaccinazione in Italia

la data dell'ultima vaccinazione.

Tramite il fascicolo sanitario elettronico

Tramite app Immuni:

le ultime 8 cifre del numero identificativo della tessera sanitaria,

la data di scadenza della stessa,

uno dei codici univoci ricevuti con:In alternativa a questi codici, puoi inserire il codice autorizzativo (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai recapiti che hai comunicato in sede di prestazione sanitaria.

il tampone molecolare (CUN)

il tampone antigenico rapido (NRFE)

il certificato di guarigione (NUCG).

Tramite app Io

Non appena aprirai il messaggio, l’App ti mostrerà il QR Code e i dati del tuo certificato, che potrai esibire direttamente da IO. Puoi salvare il certificato con il suo QR Code nella memoria locale del tuo dispositivo mobile, così da poterlo mostrare facilmente anche in assenza di connessione a Internet. Non devi quindi richiedere la Certificazione né inserire codici o altri dati: è sufficiente aver fatto almeno una volta l’accesso in App con SPID o CIE.

Come avere il codice del green pass se non è arrivato con sms o email

Bene ricordare che tra poco più di 20 giorni il sistema del green pass verrà ampliato: il decreto approvato ieri dal governo infatti estende l'obbligo di green pass alle scuole dove docenti e personale ausiliario dovrà essere in possesso del certificato per poter continuare a lavorare, pena la sospensione dal servizio. Green pass obbligatorio per gli studenti universitari. Stretta anche sui mezzi di trasporto pubblico.

