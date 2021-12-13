GREEN PASS, FALSIFICA DATE DEI TAMPONI, DENUNCIATO CUSTODE DI CIMITERO IN PROVINCIA DI CATANIA
13 dicembre 2021 13:38
Il custode del cimitero di un comune dell'hinterland etneo è stato denunciato dai carabinieri del Nas perché trovato senza Green pass.
Per recarsi sul posto di lavoro avrebbe esibito una serie di esiti di tampone nasale rilasciati da laboratori privati falsificati.
I militari hanno accertato che la data di rilascio dei documenti sanitari era falsificata e veniva aggiornata per ottenere il rilascio del Green pass. I falsi referti sono stati sequestrati. (ANSA).