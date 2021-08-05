GREEN PASS OBBLIGO PER DOCENTI, STUDENTI UNIVERSITARI E TRASPORTI A LUNGA PERCORRENZA. TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA A PREZZI STABILITI. TUTTE LE REGOLE DEL NUOVO DECRETO

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge 'Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti', con le nuove norme sull'utili...

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge 'Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti', con le nuove norme sull'utilizzo del Green pass.

Dopo ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri, il governo approva il nuovo decreto che rende obbligatorio l'uso della certificazione per scuola, università e trasporti a lunga percorrenza. Il testo, 10 articoli, entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dunque entro il 7 agosto. "Con questo decreto - ha aggiunto Speranza- facciamo un ulteriore passo in avanti e lo facciamo su tre ambiti che riteniamo decisivi per il paese: la scuola, che è fattore essenziale e l'università.

All'università il pass è disposto non solo per il personale ma anche per gli studenti. Il terzo ambito riguarda i trasporti , per renderli più sicuri".

Scuola e università: scatta l'obbligo

La novità principale riguarda il mondo della scuola. Come si legge nella bozza del decreto tutto il personale della scuola e dell'università, "al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale d'istruzione", dovrà avere ed esibire il Green pass. Stando a quanto emerge il decreto approvato dal consiglio dei ministri contiene sanzioni per i docenti che non si sottoporranno all'obbligo vaccinale. "Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato". "Per i docenti che non si vogliono vaccinare per diversi motivi vi è l'invito a fare il tampone, se poi non fanno neanche il tampone, il mancato rispetto della norma vale come assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno, il rapporto di lavoro è sospeso". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in conferenza stampa dopo il Cdm.

TAMPONI

Per gli studenti non è previsto l'obbligo di green pass, il governo intende però monitorare l'andamento dei contagi in maniera più sistematica e per questo ha inserito nel decreto green pass un piano di screening della popolazione scolastica (Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica") .

L'obbligo di certificazione sarà previsto invece per gli studenti universitari. Come noto il pass viene rilasciato dopo la prima dose di vaccino - passati 15 giorni dalla somministrazione - o a conclusione del ciclo vaccinale e quindi dopo la seconda dose, (valido 9 mesi), con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi), con l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

DAD SOLO IN ZONA ROSSA O FOCOLAI

L'obiettivo del governo è di garantire la riapertura in presenza da settembre per gli istituti di ogni ordine e grado. Scuola in presenza sempre, dunque, ad eccezione di zone rosse o focolai, saranno governatori o i sindaci a decidere per la didattica a distanza. "L'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza", si legge nel testo. "I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica".

I provvedimenti in ogni caso dovranno essere "motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione".

TRASPORTI DAL 1° SETTEMBRE

Il Green Pass sarà dal 1 settembre obbligatorio su navi e traghetti interregionali ad esclusione dello Stretto di Messina, sui treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, sugli autobus che collegano più di due Regioni. Obbligo di certificazione verde anche per gli autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli aggiuntivi al servizio pubblico locale e regionale. L'obbligo non applica per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e per i soggetti esentati dal vaccino con certificazione medica.

Alberghi

Nel provvedimento non c'è una norma specifica ma il Cdm ha confermato quanto già previsto: i clienti che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso all'interno delle strutture non dovranno utilizzare il green pass. Per i centri benessere degli alberghi, invece, il pass servirà come stabilito dal decreto di luglio.

Quarantena

Per chi ha avuto contatti con persone positive al Covid ma ha completato il ciclo vaccinale, il periodo di quarantena scende da 10 a 7 giorni (al termine dei quali dovrà fare un tampone). Resta invece di 10 giorni per i soggetti non vaccinati.

RIEPILOGO NUOVE NORME

🏫 Oltre all’obbligo per gli studenti universitari, ma non per i minorenni nelle scuole di vario grado, anche il personale scolastico e universitario dovrà presentare la certificazione verde per poter svolgere il proprio lavoro. In caso contrario, “il mancato rispetto delle disposizioni è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione"

🚌 Il documento sarà necessario anche per i trasporti a lunga percorrenza ed entrerà in vigore il 1 settembre. “Il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali”, ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini

⛴ Il certificato verde, sui traghetti, non sarà necessario per i viaggi intra-regionali. È ancora in discussione se escludere dall’obbligo i traghetti che attraversano lo Stretto di Messina

🏨 I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass

🏠 La quarantena per i positivi vaccinati sarà ridotta a 7 giorni con tampone alla fine del periodo. Resta 10 giorni per i non vaccinati

🍻 Gli esercenti di bar e ristoranti sono pronti al controllo dei clienti che consumeranno al tavolo all’interno dei locali, ma non ad una eventuale verifica dei documenti di identità

🧪 I test rapidi in farmacia per la fascia di età tra i 12 e 18 anni costeranno 8 euro e 15 euro per tutti gli altri

💉 Avranno una esenzione i vaccinati con Reithera, il composto made in Italy, finora escluso dal green pass.