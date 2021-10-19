GREEN PASS, VIGILANTI IMPEDISCONO L’INGRESSO DI DUE DEPUTATI REGIONALI ALL’ARS. LORO CHIAMANO IL 112 PER “ABUSO”
Sono stati respinti al varco d'ingresso di Palazzo dei Normanni dai vigilantes perché non hanno voluto esibire il green pass i deputati regionali Angela Foti, che è vice presidente dell'Assemblea siciliana, e Sergio Tancredi, capogruppo di Attiva Sicilia. Tancredi ha chiamato il 112 per denunciare quello che giudica "un abuso".
"Mi rifiuto di presentarlo, la questione è giuridica - dice - io sono stato eletto dal popolo, mi si impedisce, con un provvedimento amministrativo, di svolgere le mie funzioni parlamentari di rappresentanza".
I deputati sono entrati in Questura a Palermo per formalizzare una denuncia.