GRIFFITH, IL RAPPER ROBOTICO DI PATERNÒ

Alessio Filippone, in arte Griffith, presenta “ROBOT” su YouTube, quarto singolo estratto dal suo nuovo album di stampo rap / hip hop in uscita giorno 19 luglio in tutti i digital store.

Questo nuovo progetto audiovisivo, totalmente autoprodotto, nasce dalla collaborazione di 3 professionisti Paternesi che hanno dato vita ad un videoclip dal sapore futuristico. Alessio Filippone (Griffith) autore e interprete del brano; Graziano Piazza, videomaker tra i più apprezzati di tutta la provincia di Catania (e non solo), che si è occupato di regia e montaggio; e Martin Fu Makeup, make-up artist, che ha trasformato il protagonista in un vero e proprio robot dalle fattezze umane, grazie alle sue abilità nel body painting.

Griffith non è nuovo nella scena rap Catanese.

Il suo percorso musicale inizia ufficialmente nel 2013 con la pubblicazione in rete di alcune tracce da solista. Nel 2014 crea ed entra a far parte della Smoke This Crew e a maggio dello stesso anno viene pubblicato "Fuma Questo" il primo album del gruppo. A novembre 2014 esce in rete il singolo "Il Labirinto di Teseo" brano prodotto appositamente per il contest Captain Futuro del rapper Esa, e pubblicato all'interno dell'album "TRAXXX MIXTAPE" by CFTC 2014.

Nel 2015 il primo extended play firmato S.T.C., "EPistole", e nel 2017 i primi videoclip su YouTube, che ampliano il pubblico e mostrano il volto di Griffith alla rete.

Nel 2018, con “Gente” inizia il suo percorso da solista, ufficializzato dall’apertura di un nuovo canale YouTube che inaugura con il brano "INVISIBLE GAME", che traccia una linea netta col passato e apre le porte a progetti come "DREAMER" e "NIGHTSIDE", presenti anch’essi nell’album in uscita tra qualche giorno. Il 2019 è l'anno di Spotify, iTunes, e degli altri servizi di musica in streaming on demand. Griffith stringe una stretta collaborazione con il giovane producer Paternese Jupa (Giuseppe Parisi), e a gennaio pubblica in rete l'EP da 5 tracce "LUNE", seguito a febbraio da “BALLA” feat. Shury (Carmelo Schilirò), e soprattutto dal singolo estivo “MALDIVE” uscito il 5/7, a distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione del primo album da solista, “MASTER”, fissata per venerdi 19 luglio 2019.

