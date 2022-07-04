GROSSO INCENDIO A MONTEPALMA: NUBE NERA VISIBILE A CHILOMETRI DI DISTANZA
Un vasto incendio è in corso a Montepalma /Lineri al confine tra Catania e Misterbinaco.
Ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, rifiuti e sterpaglie.
Dal rogo si è alzata una vasta nube di fumo denso e molto scuro, nerissimo ,segno che su quel terreno a bruciare non sono solo sterpaglie, ma anche pneumatici e rifiuti abbandonati, visibile anche a chilometri di distanza, rendendo l'aria irrespirabile.
Sul posto sono stanno operando gli uomini dei Vigili del Fuoco con 3 squadre, un Carro schiuma ed un autobotte del comune di Misterbianco per domare le fiamme: ancora sconosciute le cause del rogo e al momento non si esclude nessuna ipotesi