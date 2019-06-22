95047

GROSSO INCENDIO IN CONTRADA TRE FONTANE, DENSA NUBE NERA

AGGIORNAMENTO ORE 14.00Arrivati da poco i Vigili del Fuoco, che oggi sono stati impegnati con tante richieste d'intervento in provincia.Per fortuna non si segnalano feritiFLASHUn grosso incendio si è...

22 giugno 2019 13:01
AGGIORNAMENTO ORE 14.00

Arrivati da poco i Vigili del Fuoco, che oggi sono stati impegnati con tante richieste d'intervento in provincia.

Per fortuna non si segnalano feriti

FLASH

Un grosso incendio si è sviluppato da un paio di minuti, tutt'ora in corso in un deposito magazzino in contrada tre fontane, vicino ai depositi della posta.

Le fiamme altissime stanno bruciando tutto all'interno, a prendere fuoco pure i fili dell'elettricità.

Mentre stiamo scrivendo non sono ancora intervenuti i Vigili del Fuoco, a causa di altri interventi in zona.

La densa nube di fumo nero è ben visibile anche a chilometri di distanza.

