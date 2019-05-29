GUARDIA DI FINANZA E AGENZIA DELLE DOGANE SEQUESTRANO 300 CAPI D’ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI PROVENIENTI DAL BANGLADESH.
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, unitamente al personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza doganale svolti presso...
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, unitamente al personale dell’Agenzia Dogane e Monopoli, nell’ambito degli ordinari servizi di vigilanza doganale svolti presso l’aeroporto di Fontanarossa hanno intensificato, con l’approssimarsi della stagione estiva, i controlli sui voli considerati “a rischio” per l’importazione di merce contraffatta.
In particolare, in esito ad un controllo effettuato nei confronti di due passeggeri originari del Bangladesh, provenienti dal Paese d’origine con due distinti voli con transito da Istanbul, sono state individuate - occultate nei loro bagagli da stiva - 300 T-shirt contraffatte recanti i brand di famose case di moda (“Gucci”, “Levi’s”, “Adidas”).
I prodotti rinvenuti, di fattura tale da ingannare gli acquirenti circa l’originalità del prodotto, sono stati sottoposti a sequestro ed entrambi i passeggeri, residenti a Catania, sono stati denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria etnea per illecita importazione di merci contraffatte.