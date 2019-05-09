GUARDIA DI FINANZA: PUBBLICATO CONCORSO PER 965 ALLIEVI FINANZIERI

Pubblicato il Bando del Concorso 965 Allievi Finanzieri 2019 (Aperto ai Civili).Il Concorso Allievi Finanzieri 2019 prevede 965 posti, così ripartiti:805 posti del contingente ordinario, di cui:564 po...

Pubblicato il Bando del Concorso 965 Allievi Finanzieri 2019 (Aperto ai Civili).

Il Concorso Allievi Finanzieri 2019 prevede 965 posti, così ripartiti:

805 posti del contingente ordinario, di cui:

564 posti riservati ai VFP1 (in servizio da almeno da 6 mesi, in congedo o in rafferma) e ai VFP4 (in servizio o in congedo)

215 posti destinati ai cittadini italiani in possesso dei requisiti

26 posti destinati ai cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo

160 posti del contingente di mare, di cui:

– 60 alla specializzazione “Nocchiere”, così ripartiti:

42 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate

18 posti destinati ai cittadini italiani

– 80 alla specializzazione “Motorista Navale”, così ripartiti:

56 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate

24 posti destinati ai cittadini italiani

– 20 alla specializzazione “Operatore di Sistema”, così ripartiti:

14 posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate

6 posti destinati ai cittadini italiani

REQUISITI DEL CONCORSO

Per partecipare al Concorso 965 Allievi Finanzieri 2019 è necessario:

essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (27 Maggio 2019). Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria:

di secondo grado (diploma di maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, se concorrenti per i posti aperti ai civili. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2018/2019

di primo grado (licenza media), per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate

Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.

DOMANDA AL CONCORSO

La domanda di partecipazione al Concorso 965 Allievi Finanzieri 2019 potrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 27 Maggio 2019, seguendo la procedura online disponibile sul Portale dei Concorsi della Guardia di Finanza ed esplicitata all’interno del Bando di Concorso.

PROVE DEL CONCORSO

Lo svolgimento del Concorso 965 Allievi Finanzieri 2019 prevede:

a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla con domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici – Prova: dal 10 Giugno – Calendario prova: dal 31 Maggio

b) prove di efficienza fisica

c) accertamento dell’idoneità psico-fisica

d) accertamento dell’idoneità attitudinale

e) valutazione dei titoli

