Guardia di Finanza risultati operativi 2016

Pubblicato dal Comando provinciale di Catania della Guardia di Finanza, il rapporto dell’attività svolta nel 2016. Molteplici le indagini svolte, ben 1046 quelle portate a termine oltre a 44 sbarchi d...

A cura di Redazione Redazione
22 marzo 2017 11:23
Cronaca
Pubblicato dal Comando provinciale di Catania della Guardia di Finanza, il rapporto dell’attività svolta nel 2016. Molteplici le indagini svolte, ben 1046 quelle portate a termine oltre a 44 sbarchi di migranti. Accertati frodi al bilancio comunitario per oltre 45 milioni di euro e denunciati 126 soggetti. Denunciati 53 persone per reati contro la pubblica amministrazione e segnalati danni erariali per oltre 8 milioni di euro. Sequestrati alla criminalità organizzata beni per oltre 58 milioni di euro. Sequestrati circa 8 milioni di prodotti contraffatti o pericolosi. Denunciati 103 evasori totali, e oltre 300 lavoratori in nero o irregolari. Un’annata in cui l’impegno del Corpo ha portato ad ottimi risultati, che continuano con i primi mesi di quest’anno

