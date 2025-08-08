GUASTO A MEZZO PESANTE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: TRAFFICO PARALIZZATO IN DIREZIONE MESSINA
Catania, 8 agosto 2025 – Fortunatamente nessun incidente si è verificato, ma un guasto meccanico a un mezzo pesante sta causando forti disagi alla viabilità sulla tangenziale di Catania.
Il veicolo si è fermato in corsia di marcia ordinaria nei pressi dello svincolo Zia Lisa in direzione Messina, costringendo gli automobilisti a utilizzare unicamente la corsia di sorpasso.
La situazione ha rapidamente causato un congestionamento del traffico, con una coda che parte già dallo svincolo della zona industriale, rendendo difficoltoso il transito soprattutto nelle ore di punta.
Al momento non si conoscono i tempi di risoluzione del problema.
Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per evitare lunghi tempi di attesa.