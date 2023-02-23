GUERRA UCRAINA, NAVE RUSSA CON MISSILI IPERSONICI AVVISTATE NELLO JONIO, DI FRONTE ALLA PUGLIA
«Nel Mediterraneo, molto affollato, c'è un equilibrio instabile.
Non si erano mai visti quattro gruppi portaerei alleati nel Mediterraneo: italiano, francese, americano e la nave anfibio spagnola. I russi arrivano fino allo Jonio senza problemi, fanno puntate verso lo Jonio con un gruppo navale di tre navi moderne.
La nave più moderna è la russa, che in questo momento è in Sudafrica e ha imbarcato i missili ipersonici: non sappiamo se siano efficaci o meno, questo lo vedremo, ma la nave entrerà nel Mediterraneo. I russi dicono che sarà la più moderna al mondo.
La situazione è complessa e turbolenta, il rischio di incidenti è alto». Così il Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, alla Commissione Difesa della Camera.