GUIDA AI SITI/NEWS BUFALA

Uno dei grandi vantaggi di internet è la possibilità di accedere ad un numero illimitato di informazioni in tempo reale, cosa praticamente impossibile coi mezzi tradizionali.Questo grazie alla grande...

Uno dei grandi vantaggi di internet è la possibilità di accedere ad un numero illimitato di informazioni in tempo reale, cosa praticamente impossibile coi mezzi tradizionali.

Questo grazie alla grande diffusione dei social network che permettono la condivisione delle informazioni.

Senza avere competenze da programmatori oggi giorno si può mettere in piedi un blog o un sito internet, e quindi chiunque può scrivere qualcosa e farlo conoscere al mondo.

Ma il fatto che ci sia scritto qualcosa su un sito internet non vuol dire che questa notizia sia sempre veritiera.

Prima di condividere una notizia verifichiamo l'attendibilità della fonte.In generale teniamo le distanze da notizie la cui fonte è un sito web anonimo.

Inoltre il fatto che una notizia sia già stata condivisa da un nostro amico non vuol necessariamente dire che sia vera.

Verifichiamo il sito di provenienza.

Se il contenuto della notizia ci sembra troppo improbabile oppure se ci sembra molto grave per essere effettivamente vero indaghiamo.

Proviamo a cercare in rete se ci sono altre fonti autorevoli che riportano la notizia, solo in questo caso potremmo ritenerla vera.

Se una notizia è falsa, rispetto ad una veritiera, ha maggiore necessità di farsi notare e quindi quale modo migliore che usare termini enfatizzanti per attirare l'attenzione e suscitare clamore fra i lettori.

Ma non solo, questi termini vengono scritti con colori differenti o in grassetto proprio per attirare la nostra attenzione,quando nell'articolo vengono riportati molti termini tecnici su un argomento di cui non siamo a conoscenza documentiamoci cercando di comprendere a fondo l'argomento.

Riflettiamo prima di condividere, sappiate che condividendo notizie false si fa solo il gioco di chi ha messo in circolazione la bufala.

FONTE