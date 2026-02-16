Guida in stato di ebbrezza, raffica di denunce tra Randazzo e Bronte: patenti ritirate e auto sequestrate

I carabinieri, durante un servizio di perlustrazione del centro di Randazzo, hanno notato un’auto di grossa cilindrata e hanno sottoposto il conducente, un 30enne di Santa Domenica Vittoria, ritenendo che potesse essere in stato di ebbrezza. Il controllo etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita, facendo così scattare il ritiro della patente, il sequestro del mezzo e la denuncia penale.

Qualche ora prima, un 52enne di Bronte, è stato notato sfrecciare sulla Statale 120 in direzione Randazzo. Fermato poco più avanti dalla gazzella dell’Arma, l’uomo è stato multato.

Oltre alla sanzione pecuniaria all'uomo sono anche stati decurtati 5 punti dalla patente di guida. Sempre a Bronte, sulla stessa Statale 120, i militari di un'altra pattuglia, intervenuti su un sinistro stradale tra due autoveicoli hanno ritirato la patente, denunciato e sequestrato l'automobile a una 32enne ubriaca alla guida. Stessa sorte per un 52enne fermato alla guida sotto effetto di alcolici