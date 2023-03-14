GUIDA MINICAR SUL CIRCUITO DI MONTE-CARLO COME SE FOSSE IN FORMULA 1 E SI RIBALTA: ILLESI DUE GIOVANI

Una minicar che si ribalta nel Principato di Monaco, all’altezza della curva del Fairmont (ex Loews).Il video è subito diventato virale.Si vede l’auto che sale, per poi scendere e perdere aderenza. A...

Il video è subito diventato virale.

Si vede l’auto che sale, per poi scendere e perdere aderenza. A quel punto si si gira su due ruote, per ribaltarsi e finire contro il guard rail.

Dopo essersi schiantati contro i piloncini che delimitano la carreggiata, i due ragazzi sono stati trasportati all’ospedale, ma fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Solo tanto spavento e forse una lezione imparata