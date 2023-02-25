HA UN MALORE MENTRE È ALLA GUIDA DEL TIR CHE TRASPORTA GAS LIQUIDO: RIESCE AD ACCOSTARE E MUORE

Intorno alle 19.30 di ieri 23 febbraio, i vigili del fuoco del comando di Frosinone hanno effettuato un intervento di soccorso a persona in autostrada A1 , km 627 direzione sud, tra i caselli di Frosi...

A seguito di malore dell conducente di un autotreno che trasportava gas liquido.

L’uomo, di 40 anni, ha iniziato a perdere il controllo del mezzo e, anche con l’aiuto di altri autisti di Tir in transito, è riuscito ad accostare nella corsia di emergenza. Immediato l'intervento del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.