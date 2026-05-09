🚨 Hantavirus, 4 persone monitorate in Italia dopo il volo con la donna morta in Sudafrica

Calabria, Campania, Toscana e Veneto: attivata la sorveglianza sanitaria dopo il volo KLM collegato al caso di hantavirus variante Andes.

Cresce l’attenzione sanitaria dopo il caso della donna affetta da hantavirus, variante Andes, morta in Sudafrica dopo aver viaggiato su un volo della compagnia aerea KLM diretto a Roma.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, quattro persone arrivate in Italia erano presenti sul volo in coincidenza sul quale la donna era salita per alcuni minuti prima del ricovero.

Per questo motivo sono state immediatamente attivate le procedure di sorveglianza sanitaria “nel principio di massima cautela”.

I passeggeri si trovano tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto.

Una donna che attualmente si trova a Florence è stata posta in quarantena precauzionale in attesa degli accertamenti clinici necessari per verificare un eventuale contagio.

A renderlo noto è stata l’assessora regionale alla Salute della Toscana, Monia Monni.

Nel frattempo è risultata negativa al test l’hostess della compagnia aerea olandese che aveva accusato sintomi compatibili con l’infezione.

Le autorità sanitarie italiane e internazionali stanno comunque cercando di rassicurare la popolazione. Sia l’World Health Organization che il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritengono infatti “basso” il rischio per la popolazione generale e “molto basso” in Europa.

L’hantavirus si trasmette principalmente attraverso il contatto con urine, saliva o escrementi di roditori infetti. La variante Andes può teoricamente trasmettersi anche da persona a persona, ma gli esperti spiegano che si tratta di una modalità rara e difficile.

Anche il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha invitato alla calma: “Questo non è un altro Covid-19. Il rischio attuale per la salute pubblica rimane basso”.