HARIBO RITIRA LE CARAMELLE 'HAPPY COLA' IN OLANDA. TROVATE TRACCE DI CANNABIS

AGI - Haribo ritira le sue caramelle “Happy Cola” nei Paesi Bassi dopo che sono state scoperte delle tracce di cannabis nelle confezioni. Diverse persone, tra cui bambini, hanno accusato problemi di s...

AGI - Haribo ritira le sue caramelle “Happy Cola” nei Paesi Bassi dopo che sono state scoperte delle tracce di cannabis nelle confezioni. Diverse persone, tra cui bambini, hanno accusato problemi di salute "come vertigini" dopo aver mangiato i dolciumi.

Solo tre sacchetti di caramelle contenevano tracce di droga "ma il richiamo completo del prodotto è stato effettuato per precauzione", ha spiegato l'Autorità olandese per la sicurezza degli alimenti e dei prodotti di consumo (NVWA).

Dopo aver consultato la NVWA e come è consuetudine in questo tipo di situazioni, Haribo ha emesso un avviso di sicurezza. “Non mangiate i dolci”, ha avvertito la NVWA.

“La sicurezza dei nostri consumatori è la nostra massima priorità e Haribo prende molto seriamente questo incidente”, ha dichiarato Patrick Tax, vicepresidente marketing di Haribo.