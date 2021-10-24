HARRISON FORD SMARRISCE LA CARTA DI CREDITO A MONDELLO MA UN CITTADINO LA TROVA E LA CONSEGNA ALLA POLIZIA

Disavventura a lieto fine, ieri pomeriggio, per la star hollywoodiana Harrison Ford, in questo periodo in Italia per girare alcune scene di una serie cinematografica.L'attore americano ha scelto la lo...

Disavventura a lieto fine, ieri pomeriggio, per la star hollywoodiana Harrison Ford, in questo periodo in Italia per girare alcune scene di una serie cinematografica.

L'attore americano ha scelto la località balneare di Mondello a Palermo per trascorrere alcune ore di relax.

L'attore è stato assalito da tanti fans e ha cercato riparo in un locale nella borgata. Ford aveva smarrito nel frattempo la carta di credito.

Un palermitano ha trovato il documento e lo ha consegnato agli agenti della polizia di Mondello. Nel giro di alcuni minuti i poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario: Harrison Ford che è stato trovato nel locale dove aveva trovato riparo.

Il dirigente del commissariato, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso nella strage in via D'Amelio, insieme a due poliziotti, lo ha raggiunto e gli ha riconsegnato la carta di credito.