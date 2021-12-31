HUB VACCINALI E DRIVE IN TAMPONI IN PROVINCIA DI CATANIA APERTI REGOLARMENTE ANCHE VIGILIA E GIORNO DI CAPODANNO SENZA PRENOTAZIONE

E’ corsa al vaccino e al tampone. Boom di terze dosi, incremento delle prime e aumento esponenziale di tamponi. Nei primi tre giorni della settimana nell’Hub di San Giuseppe La Rena sono stati fatti o...

E’ corsa al vaccino e al tampone. Boom di terze dosi, incremento delle prime e aumento esponenziale di tamponi. Nei primi tre giorni della settimana nell’Hub di San Giuseppe La Rena sono stati fatti oltre 3500 vaccini, più di 2800 ad Acireale e oltre 600 nel punto vaccinale allestito al piano terra del palazzo comunale a Catania. Impennata per i tamponi. Nei due drive in di Catania e Acireale in tre giorni sono stati fatti oltre 9000 tamponi. La percentuale di positivi è di circa il 10%. Visto l’aumento delle richieste di vaccinazione è stato deciso di tenere aperti i punti vaccinali anche nei giorni festivi.

Nessuno stop dunque per la giornata di capodanno e niente orario ridotto alla vigilia. Gli Hub vaccinali di Catania, Acireale, Caltagirone, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco e Caltagirone seguiranno gli orari di seguito riportati. C’è di più: per fare fronte alla richiesta di tamponi, in alcuni comuni, di concerto con i sindaci, saranno realizzati dei drive in temporanei. L’attivazione è prevista in vari step. Infine: resterà operativo fino al 31 di gennaio, con orario continuato dalle 9 alle 18, il punto vaccinale al comune di Catania.

“Le decisioni – spiega il commissario emergenza Covid Catania, Pino Liberti – su input della presidenza della regione siciliana e dell’assessorato della Salute hanno l’obiettivo di facilitare la vaccinazione, ridurre i tempi di attesa, sia per i vaccini che per i tamponi, e, attraverso il tracciamento, monitorare e mitigare l’impatto della nuova variante”.