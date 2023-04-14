I BAMBINI DEL 3° CIRCOLO DIDATTICO DELL’ISTITUTO "ALDO MORO" DI PATERNÒ IN VISITA AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

Visita didattica di una scolaresca presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di CataniaIeri gli alunni della 5ª elementare del 3° circolo didattico dell’istituto "Aldo Moro" di Paternò CT accompa...

Visita didattica di una scolaresca presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania

Ieri gli alunni della 5ª elementare del 3° circolo didattico dell’istituto "Aldo Moro" di Paternò CT accompagnati dai loro docenti hanno fatto visita ai Vigili del Fuoco della sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Durante la visita guidata è stato a loro spiegato e fatti vedere i mezzi e le attrezzature di soccorso utilizzate quotidianamente dai Vigili del Fuoco.

Gli alunni hanno seguito con molta attenzione, tante sono state le curiosità e le domande rivolte al personale operativo, che ha soddisfatto e reso felici i ragazzi di quest’incontro.