I BAMBINI POSSONO SEGUIRE IL VIAGGIO DI BABBO NATALE ONLINE

Come ogni anno i bambini di tutto il mondo possono seguire il viaggio di Babbo Natale con le sue renne dal Polo Nord e fargli domande la giornata del 24 dicembre.

E' possibile grazie alla collaborazione tra il North American Aerospace Defense Command (Norad) e Verizon.

La società di telecomunicazioni, che fornisce l'infrastruttura, ha aggiunto più di 14.000 nuovi aggiornamenti e ha implementato maggiormente fibra e celle 5G per consentire ai volontari del Norad di ricevere le chiamate di tutti i bambini del mondo, grazie ad una hotline gratuita che sarà operativa a partire dalle 6 del mattino (ora di New York) del 24 dicembre.

Lo stesso giorno le famiglie potranno anche visitare il sito Web dedicato con collegamenti a diverse "SantaCams" sulle pagine dei social media di Norad Tracks Santa, che cattureranno il volo di Babbo Natale attraverso varie località in tutto il mondo. Mentre Babbo Natale è in viaggio, i bambini potranno vedere dove si trova, giocare, conoscere le tradizioni delle feste in tutto il mondo e approfondire il modo in cui il Norad segue il suo viaggio di Babbo Natale.

Tutte le informazioni su questo sito da desktop o mobile scaricando l'app mobile Norad Tracks Santa da Apple Store o Google Play.