"I BIMBI DI ISABEL" DONA PRESIDI AL P.S. PEDIATRICO GARIBALDI NESIMA

Ogni anno il 22 giugno l’Associazione onlus “I Bimbi di Isabel” dedica una consegna speciale nel ricordo del giorno in cui la piccola Isabel è stata sottoposta al trapianto del midollo. Quell’intervento era l’unica soluzione per assicurarle una vita “normale”, l’unico modo per guarire definitivamente. Così non è stato: un triste epilogo ha sottratto Isabel all’affetto dei suoi cari. Da questa tragica esperienza Daniela Rocco, presidente dell’ associazione onlus “I Bimbi di isabel”, ha trovato la forza di lasciare un segno tangibile di aiuto per tutti i bambini che ogni giorno affrontano dure prove a causa delle loro patologie.

Anche quest’anno, dunque, l’ennesima donazione al P.S. Pediatrico di Garibaldi Nesima: due sedie a rotelle, una poltrona da degenza e un otoscopio da parete.

“Il 22 giugno 2017, Isabel veniva sottoposta a trapianto di midollo, nella speranza di guarire per sempre... Quest'anno la consueta data non è stata rispettata, a causa del Covid, ma siamo comunque felici di questa donazione al P.S. Pediatrico "Garibaldi" Nesima; per noi rappresenta un modo concreto di alleviare le sofferenze di tanti bambini che a causa delle loro patologie spesso non possono condurre una vita spensierata”.

Alla consegna erano presenti in video conferenza, la Dott.ssa Leocata, Responsabile del P.S. Pediatrico, il Dott. Massimo Barbagallo, il capo sala Salvo La Manna, gli infermieri del P.S. e in rappresentanza della Direzione Sanitaria, la referente dell'ufficio Relazioni con il Pubblico del P.O. Garibaldi-Nesima, Nella Platania.

La consegna è stata fatta personalmente dal Presidente, Prof.ssa Daniela Rocco, e dal vice presidente Carmelo Papino.