I BLACK LOTUS SOFTAIR DI PATERNO' HANNO VINTO L'ULTIMA TAPPA DEL CAMPIONATO SICILIANO QUALIFICANDOSI AI PLAYOFF PER LE NAZIONALI .

Nella giornata di ieri domenica 23 Aprile 2023 in località Vizzini si è svolta l'ultima Tappa del campionato regionale PCR(PATTUGLIA CORTO RAGGIO) di Softair del coordinamento CO.RE.SI (ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI), dove la squadra Black Lotus di Paterno' si è posizionata nel gradino più alto del Podio , un 1° posto che da accesso ai Playoff che si terranno il 18 giugno a Caltanissetta per concorrere al Titolo Nazionale.

Questo successo è arrivato dopo molta fatica e dedizione da parte di tutto il team (oggi i Black Lotus contano piu' di 25 atleti ) ci abbiamo creduto ed abbiamo ottenuto ,adesso pensiamo ai playoff per dare il massimo e concludere in bellezza questa stagione (le Parole del presidente Marco Bonfiglio )