I.C. DON MILANI A TENERIFE: UN'ALTRA ’ESPERIENZA EDUCATIVA E CULTURALE

Dal 11 al 15 novembre 2024, una delegazione di docenti dell’I.C. Don Milani(Brigitte Tornambe',Cinzia Nicolosi,Maria Laudani ,Nicola De Francisci) ha partecipato alla terza mobilità del progetto Erasmus AOPEL presso la scuola C.E.I.P. Maximiliano Gil di Tacoronte, a Tenerife.

Insieme a colleghi di Romania, Portogallo e Olanda, i partecipanti sono stati accolti con canti e danze tradizionali, immergendosi in uno scambio culturale vivace.

La settimana ha permesso di esplorare il sistema scolastico spagnolo, con particolare attenzione a temi come eco-sostenibilità e attività all’aperto, offrendo nuovi spunti per arricchire le competenze professionali.

Momenti culturali e conviviali hanno rafforzato il senso di comunità e l’identità europea.

La cerimonia conclusiva, con la consegna degli attestati, si è svolta nella suggestiva cornice dei Roques de García nel Parco Nazionale del Teide, chiudendo un’esperienza ricca di crescita personale e professionale.