I.C. DON MILANI DI PATERNÒ: UN NUOVO PROGETTO ERASMUS+ PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Nuovo progetto Erasmus+ per l'I.C. Don Milani di Paterno'.

L'Istituto diventa sempre più "green" grazie al finanziamento dell'Unione Europea nell'ambito dell'Erasmus+ KA2,con il nuovo progetto sull' ambiente "AOPEL"(Action Oriented Pedagogy in Environmental Literacy).

L' istituto (insieme ad alcune scuole dell'Olanda,Portogallo, Spagna e Romania) attraverso questo progetto vuole sensibilizzare i propri alunni ,dall'infanzia alla secondaria di primo grado,su una delle tematiche piu attuali del momento,la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile,attraverso il confronto con altri paesi europei.

Strategie e metologie precipue alla tematica e attivita' che si svolgeranno spesso all'aperto,aiuteranno gli alunni,futuri cittadini del domani,a diventare reali fattori di cambiamento.

Martedì 16 gennaio la referente del progetto Brigitte Tornambe',affiancata dalla vice referente,la docente Cinzia Nicolosi e dalla professoressa Maria Laudani(esperta digitale del progetto)nella conferenza d'avvio del progetto, hanno salutato genitori e docenti nei locali della scuola e invitato ad intervenire sulla possibilita' di collaborazioni l'assessora Patrizia Virgillito e uno dei membri dell'associazione "Plastic Free" di Paterno',Letizia Pitaro,le quali si sono mostrate entusiaste e propositive.

Ha concluso l'intervento la vice preside dell' istituito,professoressa Giulia Tafuri,sottolineando il valore aggiunto che questi progetti europei danno alla scuola