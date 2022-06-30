I CENTISTI DI PATERNO' 2022
A cura di Redazione
30 giugno 2022 20:38
MARGHERITA FARANDAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. AFM
LUCIA ALESSIA ALBANAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. AFM
ELIO SALVATORE ASEROISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. AFM
CHIARA GIULIA TERESA GANGIISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. AT
GIULIA PIEMONTE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. T
FEDERICA RIZZOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. T
ERIK URSO I.I.S. “F. REDI “
SALVATORE DI DIO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. B S.I.A.
LUCA VIRGILLITOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. CT
SIMONA VENTURALICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. CT
MARIANNA MANNINOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. B SIA
DAMIANO SAMBATARO I.I.S. “F. REDI
VINCENZO SCANDURA LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. AT
GIULIA DI BELLALICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. D
PAOLA ADORNILICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. AL
DAMIANO LAURIALICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. AT
GINEVRA LONGO LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. D
PIERPAOLO PELLEGRINOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. BT
LUCIA LONGOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. D
ELISA ROSSELLILICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. AL
SARA MARIA BAVIERALICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. AI
SALVATORE VALLONELICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. AT
MARIANNA PAPPALARDOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. D/
ERIKA DATOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. A
ELIANA SGROIISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5° Sez. bT
SAMUELE PAPPALARDOLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. DL
MORENA SANFILIPPO ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. BT
ANNALISA COSENTINOLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. DL
GIADA MIRIAM GIUNTALICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. DL
CRISTINA CONSOLOLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. DL
VINCENZO SALVATORE DI MARZOLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. AS
LIDIA LONGOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A - SIA
MIRIAM SCALISILICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. AS
EMANUELE LOMBARDOLICEO ARTISTICO "MARIO RAPISARDI" 5L -ARCHITETTURA E AMBIENTE Sez. B SIA
BORZÌ EMANUELA MARIA RITAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. SIA
MARINA MAGRALICEO CLASSICO "MARIO RAPISARDI" 5° SEZ. A Sez. B SIA
MELANIA MARIA PRIVITERAISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. SIA
BEATRICE TOMASELLOLICEO CLASSICO "MARIO RAPISARDI" 5° SEZ. Sez. B SIA
LORENA ORTOISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°B Sez. TURISMO
CHRISTIAN SPAGNOLOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. C
CHIARA MARIA CALI'LICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. AL
FRANCESCA FERLITO LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. C
MARCO CICCIALICEO CLASSICO "MARIO RAPISARDI" 5° Sez. A
LIDIA CONSOLI LICEO CLASSICO "MARIO RAPISARDI" 5° SEZ. A
RICCARDO PIERPAOLO NICOSIA LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. CT
JENNIFER NICOLOSIISTITUTO TECNICO ECONOMICO "G. RUSSO" 5°A Sez. CT
CHIARA ARCIDIACONOLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. BP
SOFIA CUNSOLOLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. CL
STEFANO GABRIELE BARDAROLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. CL
CHIARA SIGNORELLO LICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. CL
GIULIA TORNATORE LICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. CL
PAOLA GAIA CRASCI'LICEO ARTISTICO STATALE "EMILIO GRECO"- CT " 5°B Sez. F
ANGELO LUCIO FICHERALICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. B
BARBARO SAMUEL VITELLINOLICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez. C
MATTIA PECILICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" 5° Sez.
ERIKA SPITALERIIPSSAT "ROCCO CHINNICI" 5°B Sez. ART
EMMA LA MANNALICEO CLASSICO "MARIO RAPISARDI" 5° SEZ. B Sez. B SIA
VANESSA PREZZAVENTOLICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° Sez. CL
MARTINA LAUDANILICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5° INDIRIZZO SCIENZE UMANE
CHIARA DI MAURO LICEO LINGUISTICO "FRANCESCO DE SANCTIS" 5°CL INDIRIZZO SCIENZE UMANE